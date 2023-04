SpaceX na poslední chvíli odložila první zkušební let systému Starship

Tým SpaceX zhruba 17 minut před plánovaným startem uvedl, že řeší "problém s tlakováním", a pokud nebude vyřešen, loď dnes neodstartuje. Kvůli přetrvávajícím potížím se zamrzlým ventilem nakonec společnost dnešní start přerušila a udělala z něj generální zkoušku, která zahrnuje téměř veškeré přípravy na start, kromě samotného zážehu motorů.

Starship je mnohonásobně použitelná vesmírná loď vyvíjená společností SpaceX za účelem dopravy lidí a nákladů na Měsíc, Mars a další destinace v rámci sluneční soustavy. Je navržena pro přepravu až 100 lidí a velkého množství nákladu. Kosmická loď spolu s nosičem Super Heavy měří 120 metrů, a je tak největší dosud postavenou raketou.

Jedná se také o nejvýkonnější kosmický dopravní systém, který je podle BBC jediný schopný unést velké množství lidí, zásob a vybavení při plánovaných cestách na Mars. Loď byla původně navržena pro dopravu 100 lidí na rudou planetu, americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ji chce využít pro dopravu dvou astronautů na povrch Měsíce.

SpaceX na dnešek plánoval první integrovaný test obou stupňů, nové datum pro start zatím neoznámil. V nejlepším případě SpaceX očekává, že se Starship vznese ze startovací rampy na kosmodromu Starbase a zamíří přes Mexický záliv směrem na východ. Nosný stupeň Super Heavy by měl od zážehu pracovat dvě minuty a 49 vteřin, načež se oba stupně oddělí. Horní polovinu, kosmickou loď Starship, pak budou dalších šest minut a 23 sekund pohánět vlastní motory. V té době už by měla proletět nad Karibikem ve výšce 100 kilometrů nad zemských povrchem, tedy zhruba na takzvané Kármánově hranici, která stanovuje, kde končí atmosféra Země a kde začíná kosmický prostor.

Space X doufá, že druhý stupeň Starship obletí téměř celou Zemi a dopadne do Tichého oceánu severně od Havajských ostrovů. To by mělo v případě úspěšného testu nastat 90 minut po startu. Pro Super Heavy pak SpaceX plánuje, že poletí zpět k texaskému pobřeží, kde se pokusí vertikálně sestoupit. Cílem je nosiče používat opakovaně, při testu se však při "dosednutí" bude vznášet nad vodami Mexického zálivu a nakonec se převrátí a potopí.