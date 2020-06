5G sítě šíří koronavirus, hlásá konspirační teorie. Nejsou nebezpečné, oponují experti

Konspirační teorie, která dává do souvislosti sítě 5G a pandemii covid-19, hýbe sociálními sítěmi natolik, že některé platformy musely učinit kroky k zastavení šíření dezinformací poté, co přibylo útoků na vysílače. „Technologie 5G nepůsobí koronavirus,“ snaží se nepodloženou teorii vyvrátit Americká federální agentura pro řízení nouzových situací. Odborníci potvrzují, že se není čeho bát.

Vyvstává otázka, proč se lidé bojí technologie 5G,a naskýtá se jednoduchá odpověď. Vysílače 5G začali nově instalovat v době, kdy byl poprvé detekován virus SARS-CoV-2 a konspirační teoretici našli mezi těmito dvěma procesy spojitost. Bezdrátová infrastruktura byla již v minulosti spojována se zdravotními potížemi. Tentokrát si přívrženci konspirační teorie našli novou spojitost mezi 5G a covid-19, ale žádný důvěryhodný důkaz takové teorie nepotvrdil v minulosti, ani teď.

Odborníci tvrdí, že obavy jsou nepodložené a že tato konspirační teorie je nesmysl, protože virus SARS-CoV-2 podle dostupných výzkumů pochází ze zvířat. „Pokud se lidé nebojí svých mobilních telefonů, neměli by se bát ani 5G,“ řekl ředitel výzkumu v radiologickém oddělení v New Yorku Chris Collins pro CNN.

Konspirační teorie se zaměřují na rádiové frekvence, přes které signály 5G putují. Odborníci argumentují, že rádiové frekvence vysílané 5G sítí jsou téměř totožné se stávajícími sítěmi. Rozdílnost mezi stávajícími sítěmi a 5G je ta, že se bude signál pohybovat po milimetrových vlnových délkách, což by mělo podle slov Collinse vyvolat ještě menší obavy, protože nemohou pronikat do lidské kůže, do zdí ani do stromů.

„Je to trochu ironické, že v oblasti 5G jsou tyto obavy, protože rozdíl právě spočívá v tom, že 5G bude fungovat na vyšších frekvencích, které ve skutečnosti nemohou proniknout tak hluboko do těla, protože se nedostane přes kůži,“ uvedl Collins.

Collins uvedl příklad letištních skenerů, které využívají stejnou frekvenci milimetrových vln jako vysílače 5G. Výzkumy, které řeší otázku možného poškození buněk DNA pomocí bezdrátové technologie, naznačují, že technologie nemá dostatek energie, aby mohla být DNA poškozena ve srovnání s rentgenovými paprsky. Jediná možnost, jak by mohla bezdrátová technologie poškodit buňky je zahřívání kůže, ale odborníci uvádějí, že úroveň energie je tak nízká, že se lidé nemají čeho obávat.

„Vědecké důkazy nespojily vysokofrekvenční energii z bezdrátových technologií se známými zdravotními problémy,“ napsala Federální komise pro komunikaci (FCC) na svých webových stránkách. V roce 2017 se ozývala kritika ohledně výzkumů možného účinku sítí 5G na zdraví, kterých bylo podle kritiků provedeno velmi málo. „Ujišťujeme vás, že Evropská komise bude držet krok s budoucím vývojem s ohledem na ochranu zdraví evropských občanů na nejvyšší úrovni,“ reagoval na kritiku Vytenis Andriukaitis, zvláštní vyslanec WHO pro Evropu a bývalý evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin.