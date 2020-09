ISS musela preventivně manévrovat, hrozila srážka s kosmickým odpadem

Posádka, kterou nyní tvoří ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a americký astronaut Christopher Cassidy, se pro jistotu uchýlila do lodi Sojuz, která je u stanice zakotvena. Po úhybném manévru se trojice vrátila zpět a nyní pokračuje v práci.

The @Space_Station has maneuvered 3 times in 2020 to avoid debris. In the last 2 weeks, there have been 3 high concern potential conjunctions. Debris is getting worse! Time for Congress to provide @CommerceGov with the $15 mil requested by @POTUS for the Office of Space Commerce.