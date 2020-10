Nakažení koronavirem bez příznaků rychleji ztrácí protilátky, naznačuje nová studie

"Výsledky napovídají, že osoby, které prodělaly nemoc bez příznaků spojených s covidem-19, jsou náchylné k rychlejší ztrátě protilátek, než osoby, které příznaky měly," uvádí studie, kterou zpracovala londýnská univerzita Imperial College.

Studie sledovala výskyt protilátek na náhodném vzorku 365.000 osob žijících v Anglii. Ty se v období mezi 20. červnem a 28. září podrobily testu, který dokáže určit přítomnost protilátek v krvi.

The antibody response to the virus causing #COVID19 declines over time, suggests the latest findings from our REACT study, which has tested over 365,000 people in England.



