Nachlazení je závažnější nemoc, než se zdá. Lékaři jsou na stopě trvalému řešení

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Lidský respirační syncytiální virus (RSV) způsobuje závažná respirační onemocnění, a to převážně u předškolních dětí. Nachlazení je tolik běžné, že se nakazí více než 90 % dětí, ale ve skutečnosti jsou infekce velmi závažné. Způsobuje bronchitidy, bronchiolitidy a pneumonie a doposud není na trhu očkování, které by zabránilo těmto těžkým respiračním onemocněním. Vakcína německé společnosti ale přinesla slibné výsledky a na trhu by se mohla objevit již za pár let.