Změna klimatu podle vědců způsobuje i to, že se dobře daří jedovatým sladkovodním řasám, které ohrožují ryby, protože okrádají vodu o kyslík. To však není jediná věc, kterou činí. Současně do ovzduší uvolňují metan, který je součástí skleníkových plynů. Ten je podle vědců 25krát silnější znečišťovatel než oxid uhličitý.

Studii řas financovala NASA a vědecká nadace National Science Foundation, které se spolu zaměřily na více než polovinu sladkovodních zásob Země. Jejich zjištění vyplývají z měření teplot a satelitních dat za uplynulých 25 let. Výzkumníci sledovali 235 jezer na šesti kontinentech a zjistili, že teplota v jezerech každou dekádu stoupla o 0,34 stupňů Celsia.

Vyšší rychlost globálního oteplování bude mít podle odborníků na planetu neblahý dopad, protože podíl toxických řas produkujících nebezpečný metan se v jezerech v průběhu 21. století může zvýšit zhruba o 20 procent.

Stephanie Hamptonová, odbornice na životní prostředí, tvrdí, lidé potřebují sladkou vodu nejen kvůli pitné vodě, ale i na zavlažování, výrobu energie či jako součást průmyslového využití. Dodává, že na konzumaci ryb jsou závislé mnohé části rozvojového světa, a když budou velké teplotní výkyvy pokračovat, život ve vodách začne mizet.