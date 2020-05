Záhadnou chorobou už trpí stovka britských dětí, hlásí ji i jiné země

Záhadnou chorobu u mladých pacientů s koronavirem zkoumají také experti v dalších evropských zemích a ve Spojených státech. Vedle Kawasakiho nemoci, která způsobuje u dětí do pěti let záněty cév a srdce, je přirovnávána také k syndromu toxického šoku. V americkém státě New York už umřely dvě děti a jeden mladý pacient s dosud neznámým zánětlivým onemocněním, v Londýně za podobných okolností umřel čtrnáctiletý pacient.

Vzácná nemoc má příznaky, které se často objevují u lidí, jejichž zachvácený imunitní systém se snaží bojovat s infekcí koronaviru. Patří mezi ně vysoká horečka, nízký krevní tlak, vyrážky a dušnost. Syndrom se může projevovat rovněž bolestmi břicha, zvracením a průjmem.

Spojitost mezi ním a covidem-19 zatím nebyla dokázána, podle odbornice na dětská infekční onemocnění a imunologii z vysoké školy Imperial College London Liz Whittakerové ale ve prospěch této možnosti svědčí načasování nového jevu. "Měli jsme vrchol epidemie covidu-19 a pak o tři nebo čtyři týdny později vidíme vrchol tohoto nového fenoménu, což nás vede k domněnce, že je to post-infekční fenomén," řekla. BBC vysvětluje, že zánětlivé reakce by mohly souviset s produkcí protilátek na SARS-CoV-2.

Profesor Russell Viner, který předsedá pediatrické profesní komoře Royal College of Paediatrics and Child Health, dodal, že nový syndrom je "mimořádně vzácný". U většiny nemocných dětí prý léčba zabírá, některé už mohly nemocniční péči opustit.

"Rodiče by kvůli tomu neměli bránit dětem vycházet z izolace," vzkázal Viner. Dodal, že pochopení zánětlivého syndromu by zároveň mohlo osvětlit, proč mají některé děti po nákaze koronavirem vážné problémy, "zatímco většina je nepoznačená nebo asymptomatická".