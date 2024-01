WhatsApp už nebude zdarma, mystifikují média. Skutečnost je ale jiná. Návod, jak se poplatkům vyhnout

Tuzemskými médii v posledních dnech prolétla zpráva, která hlásá, že aplikace WhatsApp se dočká "revoluční změny". Řada serverů obratem dodává, že aplikace nebude nadále "zdarma". A to i přesto, že se jedná o doslova nepravdivé tvrzení.

Samotný WhatsApp jako takový se nijak nemění. Stažení a používání aplikace nadále zůstává zcela bezplatné a nainstalovati si ji může každý, jehož mobilní telefon splňuje nutné předpoklady na požadovaný operační systém.

Jediná změna nastává ve způsobu, jakým se aplikace uživatelům zálohuje. I tak se ale týká pouze těch, kdo využívají mobilní telefon na platformě Android, resp. pro zálohování používají svůj Google účet.

Zatímco uživatelé operačního systému iOS své konverzace a fotografie či videa zálohují na vlastní systém iCloud, v případě Androidu si uživatelé mohli (ale nemuseli) zálohovat svá data na cloudové uložiště Google Disk.

Do letošního roku nemuseli uživatelé aplikace prakticky nic řešit. Google totiž prostor, který na jeho cloudu WhatsApp zabírá, nijak nezohledňoval. To se ale nyní mění a v nadcházejících měsících se zálohy aplikace začnou započítávat do místa na vašem Google Disku. Změnu oznámil sám Google. Ostatně změnu oznámil i sám WhatsApp, který rovnou přiložil jeden z možných návodů, jak se případným poplatkům vyhnout.

Jak ale celé zálohování ve skutečnosti funguje? Každý uživatel, který má vytvořený účet na Google, na něm má svůj osobní disk, čili Google Disk. Google poskytuje všem uživatelům zdarma prostor o velikosti 15 GB na zálohu svých dat, fotografií a videí (skrze aplikaci Fotky Google) nebo e-mailů (Gmail). A právě do tohoto prostoru se nyní začnou započítávat i zálohy z aplikace WhatsApp.

Jak bylo uvedeno výše, neznamená to však, že každý uživatel aplikace bude automaticky nucen za cokoliv platit. Prostor o velikosti 15 GB má každý uživatel zcela zdarma a je jen na něm, jak jej využije. Záleží také na tom, jak velký objem dat ve svém WhatsAppu uchovává.

V případě notorických uživatelů může nastat problém, kdy místo poskytnuté Googlem nebude stačit. V takovém případě má každý uživatel možnost si dodatečné místo přikoupit, vypnout si zálohování na cloud, či promazat především starší fotografie a videa, která zabírají největší množství místa.

V neposlední řadě umožňuje WhatsApp poměrně efektivní správu uložiště, a to i s podrobným návodem, pomocí kterého může každý uživatel efektivně nakládat se svými zálohami a místem, které zabírají. Není tak nic jednoduššího, než velikost aplikace a tím pádem i záloh zmenšit například o velké fotografie, videa či několikrát přeposílané soubory. Fotky či videa se navíc dají uložit přímo do telefonu a zálohovat jinde. Konkrétní návod, jak lze snížit velikost WhatsAppu, naleznete ZDE.

I Google poskytují množství přehledných informací o tom, jak efektivně nakládat s místem tak, aby uživatelé nemuseli nic platit. ZDE se můžete podívat, kolik místa na vašem disku ještě zbývá, případně opět vymazat velké soubory či e-maily, které vám zbytečně místo blokují.

Občasní uživatelé aplikace, kteří přes WhatsApp komunikují prakticky pouze textově, tak nemusí prakticky vůbec nic řešit. Aplikace jim na Google Disku nezabere skoro žádné místo a není tedy potřeba cokoliv platit.

V případě aktivnějších uživatelů, kteří aplikaci používají i k přenosu obrazových či zvukových materiálů, pak může být řešením vypnutí zálohování, výše zmíněná efektivní správa místa, či například nastavení zálohy jen pro konkrétní chaty s jednotlivými uživateli.

Pokud však skutečně nechcete přijít o žádná data, ani historicky mazat přeposlané soubory a fotografie, pak skutečně může nastat scénář, kdy své uložiště na Google Disku zaplníte. V takovém případě je nejjednodušším řešením si prostor rozšířit, a až v tomto případě přichází na řadu ono "zpoplatnění", o kterém média tak horlivě referují. Na aktuální ceník Google Disku se můžete podívat ZDE.