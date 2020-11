Etiopská armáda obkličuje metropoli regionu Tigraj. Hodlá zaútočit, civilisté dostali varování

Síly Tigraje zničily podle etiopských médií letiště v tigrajském městě Aksum. Ústřední vláda je také obvinila, že znovu ostřelovaly metropoli sousedního etiopského státu.

Tigrajské síly údajně vypálily rakety na sousední stát Amharsko, který viní z podpory federální ofenzivy. Etiopská stanice Fana také informovala, že Tigrajci zničili letiště ve starobylém městě Aksum.

Premiér Abiy Ahmed, který na začátku listopadu zahájil v Tigraji ofenzívu, vyzval v neděli tamní stranu TPLF (Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu), aby do středy složila zbraně, jinak prý podnikne útok na tigrajské správní středisko Mekele. Lídr TPLF Debretsion Gebremichael ale sdělil Reuters, že ultimátum je podle něj jen záminka pro to, aby se federální síly mohly zformovat po údajných porážkách na třech bojových frontách. Tvrzení obou stran o vývoji situace na zemi jsou těžko nezávisle ověřitelná, protože v regionu nefunguje internetové a telefonní spojení, připomíná Reuters.

Mluvčí etiopské armády podle Reuters varoval civilní obyvatele Mekele, že armáda hodlá zahájit na město ofenzivu včetně možného ostřelování a apeloval na ně, aby se chránili tak, že se od povstalců ve městě "izolují". Mluvčí také v neděli uvedl, že etiopské jednotky dále postupují i přesto, že tigrajští vojáci znepřístupnili některé silnice, nastražili výbušná zařízení na cesty a zničili mosty.

Koordinátorka humanitární pomoci OSN v Etiopii Catherine Soziová vyzvala vládu, aby půl milionu civilistů v Mekele a humanitárním pracovníkům garantovala bezpečí a neohrožovala zdravotnický a vzdělávací sytém ve městě, stejně jako dodávky vody. Výkonný ředitel organizace Human Rights Watch Kenneth Roth podle BBC uvedl, že "Etiopie má povinnost ochránit všechny, kdo jsou v Mekele".

#Ethiopia military plans to surround #Tigray region's main city of #Mekelle with tanks & "show no mercy" to any of the 500,000 inhabitants that haven't "saved themselves" by the time army launches what would be an unlawful indiscriminate artillery barrage https://t.co/wGOvmwRy4o pic.twitter.com/deFvskUU7E