OSN požaduje přístup k uprchlíkům v etiopském Tigraji

Tam už měsíc trvá konflikt mezi regionálními jednotkami a silami ústřední etiopské vlády a ačkoliv etiopský premiér Abiy Ahmed v pondělí prohlásil, že federální armáda zvítězila, podle Tigrajců není boj u konce. Informovaly o tom zpravodajský web BBC a agentura Reuters.

OSN se domnívá, že eritrejským uprchlíkům během konfliktu došly potraviny. "Naší největší starostí je, že jsme doslechli o útocích, bojích poblíž táborů, doslechli jsme se o únosech a násilném vystěhovávání. Je pro nás proto velmi důležité, abychom měli přístup a zjistili, co se tam stalo," uvedl mluvčí UNHCR Babar Baloch.

Současný konflikt v autonomním státě Tigraj propukl 4. listopadu, kdy tam premiér vyslal armádu poté, co vláda obvinila Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu (TPLF) z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady. Kvůli bojům do sousedního Súdánu uprchly desítky tisíc lidí a odhaduje se, že si konflikt vyžádal stovky až tisíce obětí.

