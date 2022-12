Albánský vrah českého páru neuspěl u ústavního soudu

Soud v Německu dnes poslal muže, který loni v rychlovlaku ICE nožem zranil čtyři lidi, na 14 let do vězení. Obžaloba čin považovala za terorismus a požadovala doživotí, naopak obhajoba trvala na duševní chorobě 28letého útočníka, zproštění viny a jeho umístění do psychiatrické léčebny.