Američané by tento týden mohli ohlásit dodávku Abramsů Ukrajině, píše WSJ

Americká armáda, ilustrační fotografie Foto: U.S. ARMY

Spojené státy se přiklání k dodávce svých tanků Abrams Ukrajině. Administrativa Joea Bidena by dodávku těchto strojů napadené východoevropské zemi mohla oznámit tento týden, píše dnes deník The Wall Street Journal s odkazem na nejmenované představitele americké vlády. Krok Washingtonu by tak umožnil dodávky tanků Leopard 2 ze strany Německa a dalších evropských zemí. Bílý dům informace deníku nechtěl komentovat.