Americká vláda zjistila u policie v Kentucky "vzorec" porušování práv a diskriminace

Podle listu The Washington Post (WP) závěry pravděpodobně donutí policejní sbor k hlubokým změnám.

Vyšetřování situace v největším městě státu Kentucky zahájila federální vláda i kvůli medializovanému případu mladé černošky Breonny Taylorové, kterou v roce 2020 policie zastřelila v jejím bytě při nezdařené protidrogové razii. Zásah byl proveden na základě povolení, které umožňuje do daného objektu vstoupit bez klepání, a prokurátoři později obžalovali čtyři vyšetřovatele ze zfalšování dokumentu. Jeden detektiv loni přiznal vinu.

Podle Garlanda federální vyšetřování ukázalo, že případ Taylorové byl symptomem širších problémů. Odhalilo prý vzorec chování, které porušuje ústavou daná práva svobodně se vyjadřovat a nebýt terčem bezdůvodných policejních zásahů, jakož i další federální zákony.

Policisté v Louisville podle zjištění ministerstva přehnaně využívali škrcení podezřelých, elektrické paralyzéry a policejní psy, prováděli prohlídky na základě neplatných dokumentů a nesprávně vykonávali prohlídky bez klepání. Dále je jim připisováno nezákonné zastavování a zatýkání lidí, porušování práv osob vyjadřujících nesouhlas s prací policie nebo diskriminace černochů, například skrze dopravní kontroly pod falešnými záminkami. Někteří strážníci údajně nazývali obyvatele tmavé pleti slovy "opice", "zvíře" nebo "chlapče". Terčem diskriminace podle závěrů vyšetřování byli také lidé s psychickými problémy.

"Toto chování je nepřijatelné, je to srdcervoucí... Je to urážka lidí v Louisville, kteří si zaslouží něco lepšího," řekl Garland.

Televize NBC News připomíná, že k podobným závěrům federální vláda dospěla i při vyšetřování jiných měst včetně Fergusonu ve státě Missouri, kde bílý policista v roce 2014 zastřelil neozbrojeného 18letého černocha. Ministerstvo spravedlnosti během úřadování prezidenta Donalda Trumpa tyto audity přerušilo, vyšetřování praxe v Louisville bylo zahájeno krátce po jeho odchodu z Bílého domu. Garland prakticky zároveň zahájil stále probíhající vyšetřování týkající se Minneapolisu, tedy dějiště smrtícího zásahu proti Georgi Floydovi, který spustil několikatýdenní vlnu protestů napříč USA.

Dnešním oznámením výsledků podle listu WP začíná období vyjednávání mezi zástupci federální vlády a úřady v Kentucky, které pravděpodobně vyústí v soudně potvrzenou dohodu o sadě reforem. Louisville přitom už v roce 2020 zakázalo domovní prohlídky "bez klepání", začalo do práce policie zapojovat odborníky na mentální zdraví a rozšířilo program prevence násilí, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Agresivní policejní praktiky v USA zdaleka nepůsobí problémy jen v Louisville či Minneapolisu. Častým motivem jsou kontroly na silnicích, které eskalují do násilných střetů. Za takovýchto okolností v lednu ve městě Memphis zemřel Tyre Nichols, kterého skupina policistů surově zbila poté, co před nimi začal utíkat. Deník The New York Times zjistil, že speciální jednotka, pod níž tito policisté spadali, měla na kontě řadu podobných zásahů, při nichž využívala i neoznačená vozidla.

Ministerstvo spravedlnosti dnes oznámilo, že hodlá vyšetřovat také policejní sbor v Memphisu, a to na žádost tamních lídrů. Předmětem zkoumání má být užívání síly, postupy pro deeskalaci střetů a využívání zvláštních jednotek, jako je dnes již rozpuštěný tým SCORPION, který měl potlačit násilnou kriminalitu. Zároveň Washington spouští samostatný audit týkající se podobných jednotek napříč USA.

"Ve světle smrti Tyrea Nicholse dostalo ministerstvo spravedlnosti informace od policejních ředitelů napříč zemí, kteří posuzují použití specializovaných jednotek," uvedla Garlandova náměstkyně Vanita Guptaová.