Americké tajné služby čekají snížené tempo bojů na Ukrajině v příštích měsících

NÁZOR - Americký Kongres musí mít informace o zahraničním zasahování do voleb ve Spojených státech, deklaruje editorial serveru New York Times. Renomovaný deník v něm konstatuje, že argumenty, kterými ředitel amerických tajných služeb John Ratcliffe hájil omezení osobně předávaných zpráv o zásazích do volební kampaně jednotlivým kongresmanům, nepůsobí přesvědčivě.