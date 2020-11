Amazonie opět v plamenech. Počet požárů je enormní, hoří i největší mokřad světa

Nejnovější údaje zveřejnil v neděli brazilský Národní ústav pro výzkum vesmíru (INPE).

Ještě horší je letos situace v oblasti Pantanal, největším mokřadu světa, který je domovem tisíce druhů rostlin a zvířat, včetně řady vzácných. Letos v této oblasti, která leží na jihozápadě Brazílie a zasahuje i do Bolívie a Paraguaye, zaznamenali nejvyšší počet lesních požárů za dobu vedení těchto statistik, což je od roku 1998. Oproti loňsku se tam za deset měsíců počet požárů více než zdvojnásobil na 21.115.

