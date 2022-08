Bilance lesního požáru na severu Kalifornie vzrostla na čtyři oběti

První mrtvé oznámily místní úřady v pondělí, kdy se našla dvě těla v ohořelém autě poblíž obce Klamath River. Tato komunita, která měla asi 200 obyvatel, je podle agentury AP po požáru zcela zdevastovaná.

"Je to velmi smutné, velmi skličující," řekl 80letý Roger Derry, který v Klamath River žije déle než 40 let. "Některé z našich nejstarších domů, sto let staré domy jsou pryč," popisoval následky živlu.

Požár nazvaný McKinney se rozhořel ze zatím neznámé příčiny v pátek odpoledne a rychle se stal nejničivějším ohněm, jaký zatím letos Kalifornii zasáhl. Hoří v řídce zalidněné části okresu Siskiyou jen několik kilometrů jižně od hranic s Oregonem. Podle hlášení agentury Cal Fire, která koordinuje boj proti požárům, už oheň spálil území o rozloze 228 kilometrů čtverečních a více než stovku budov.

V úterý s plameny bojovalo přes 1300 hasičů, v akci bylo také deset helikoptér. Požár se zatím nedaří dostat pod kontrolu, v úterý ale oproti předchozím dnům narostl jen nepatrně, v oblasti také znovu pršelo. Zástupci hasičů podle AP uvedli, že týmy za pomoci buldozerů vybudovaly bariéry pro šíření ohně na hřebeni nad okresním centrem Yreka.

V kopcích na severu Kalifornie se v posledních dnech rozhořely i některé menší požáry. Vegetace v regionu je extrémně suchá v důsledku dlouhodobého nedostatku vláhy, který trápí velkou část amerického západu. Čím dál sušší a teplejší podmínky, které zhoršují riziko lesních požárů, vědci považují za projev globálních klimatických změn poháněných emisemi skleníkových plynů.