Boji proti klimatickým změnám chybí data. Země hlásí méně emisí, než kolik produkují

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mnohé země světa ve zprávách předkládaných OSN hlásí méně emisí skleníkových plynů, než ve skutečnosti produkují. Rozdíl mezi skutečnými a přiznanými emisemi se na globální úrovni pohybuje v řádu miliard tun a za rok 2019 odpovídal 16 až 23 procentům celkového množství skleníkových plynů vypuštěných do atmosféry. Na základě analýzy dat nahlášených OSN a vlastních propočtů to o víkendu napsal deník The Washington Post (WP).