Demokraté útočí na Texas. Dveře jim otevírají asijští Američané

Letošní listopadové volby by se nechaly označit jako historické nebo unikátní hned v několika směrech. Nejen, že se odehrají uprostřed pandemie a z velké části tak i distančně, prezident Trump a jeho republikáni se za celé období své vlády právě těsně před jejich vypuknutím ocitají v historicky nejnižších číslech.

S tím souvisí i fakt, že v některých tradičně republikánských státech se Republikánská strana u svých voličů propadá. V Arizoně si dle průzkumů demokrat Joe Biden udržuje těsný náskok, v Georgii a v Texasu se drží v těsném závěsu za Trumpem. Právě Texas si ale v poslední době vysloužil bližší pozornost některých odborníků, a to hned z několika důvodů.

Již před pár měsíci upozorňoval bývalý republikánský volební analytik Mike Madrid na vznik „nového jihu“. Tento fenomén dle něj souvisí především s demografickými a generačními změnami, které v poslední době na jihu pozoruje. Mluví tak především o snižujícím se procentu populace, které se v minulosti silně odvolávalo na dědictví bývalé Konfederace, a naopak o narůstajícím procentu přistěhovalců, vesměs Latinoameričanů.

Texas navíc silně zasáhla i pandemie koronaviru. Město Houston, které se mimo jiné pyšní největším zdravotnickým střediskem světa, se v červenci potýkalo s nedostatečnou kapacitou lůžek a zdravotnického materiálu. Nával pacientů z okolních měst byl tak silný, že k zaplnění 99 % celkové kapacity střediska stačilo pouze pár týdnů.

Odborníci však výrazněji poukazují na změny v demografii, které zde za poslední 4 roky proběhly. Oproti roku 2016 se totiž zdejší elektorát rozrostl hned o více jak 2 miliony voličů, přičemž rozhodující hlas ve volbách by dle odhadů mohli mít asijští Američané, kteří tvoří zhruba 5,5 % místní populace.

Varun Nikore, zakladatel organizace AAPI Impact Fund, který v minulosti věnoval 1 milion dolarů na podporu volební účasti asijsko-amerických voličů a kandidátů v Texasu, odhaduje, že byť v předchozích volebních cyklech asijští Američané jako většina obyvatel Texasu volili převážně republikány, od letošního listopadu se z nich pravděpodobně stane nová základna demokratů.

Nikor, jako již řada jiných odborníků, poukazuje především na to, že na rozdíl od republikánů mají demokraté mnohem rozmanitější kandidátku. Minimálně 5 asijských Američanů z demokratické strany usiluje o křesla v Kongresu, přičemž hned 5 demokratů jihoasijského původu kandiduje na všech třech vládních úrovních.

I Bidenova spolukandidátka Harrisová má zčásti kořeny v Asii. Nejen, že tak silně rezonuje s voliči afro-americké komunity, odborníci věří, že by mohla být i pomyslným mostem mezi Bidenem a asijskou komunitou. Harrisová se sama vyjádřila k oné klíčové pozici, kterou Texas jakožto stát s 38 elektorálními hlasy zastává.

,,Pokud se nám podaří vyhrát Texas, zablokujeme Donaldu Trumpovi cestu do Bílého domu,“ napsala na blogu Texas Democrats. Zároveň vyzvala Texasany, aby ve volbách podpořili demokraty napříč soupiskou. Horkým kandidátem je na příklad rodák z Houstonu Sri Kulkarni.

Sri Kulkarni působil v minulosti jako diplomat. Svou kariéru se rozhodl ukončit a vrátit se do Států, aby mohl přímo konfrontovat prezidenta Trumpa a jeho protiimigrační politiku. V rámci své kampaně vyzývá především asijské Američany k větší účasti na politickém dění.

Obecně vzato je právě účast asijských Američanů na volbách velmi nízká. Dle průzkumů AAPI je to především proto, že se necítí být osloveni ani jednou z politických stran. Odborníci se proto domnívají, že pokud by Kulkarni byl schopen prorazit, zvýšilo by to i šance demokratů na zisk Texasu.