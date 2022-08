Do sídla FBI se snažil dostat ozbrojený muž

— Autor: ČTK

Strážci zákona v americkém státě Ohio se dnes odpoledne snažili dopadnout ozbrojeného muže, který se podle úřadů dal na útěk poté, co se pokusil proniknout do sídla Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve městě Cincinnati. Odtud ujel do nedalekého okresu Clinton, který hlásil přestřelku s policií. Podrobnosti o podezřelém nebyly v prvních hodinách po ohlášení incidentu k dispozici a úřady neevidovaly žádné oběti.