Facebook žádnou dohodu s Trumpem nemá, prohlásil Zuckerberg

"Také jsem ty spekulace slyšel, takže mi dovolte, abych se vyjádřil jednoznačně: Žádná dohoda jakéhokoli druhu neexistuje," uvedl Zuckerberg v rozhovoru. "Celá myšlenka nějaké dohody je vlastně docela směšná," pokračoval.

Dohady kolem možné spolupráce mezi Facebookem a Trumpem pramení mimo jiné z přístupu stejnojmenné sociální sítě k některým kontroverzním příspěvkům prezidentova volebního štábu či ze zpráv o říjnové návštěvě Zuckerberga v Bílém domě, která zůstala utajená až do druhé poloviny listopadu, kdy o ní informovala televize NBC News.

"Zuckerberg potřebuje (a zdá se, že i dostává) výjimku, pokud jde o naštvané prezidentovy tweety a pohrůžky žalobami a regulacemi, kterým čelí jiné velké technologické společnosti. Trump potřebuje přístup k reklamním nástrojům Facebooku a k jeho virálnímu potenciálu. Oba muži dostávají, co chtějí, a je rozumné uvažovat o tom, zda jde o pouhý soulad zájmů, nebo je za tím něco víc," napsal nedávno v článku na toto téma deník The New York Times (NYT).

Kampaň prezidenta Trumpa facebooku za reklamy platí i miliony dolarů týdně a platforma loni uvedla, že nebude blokovat ani nepravdivá sdělení tohoto druhu, zatímco Twitter zavedl úplný zákaz politické reklamy. Facebook sice už několikrát zablokoval obsah Trumpova štábu, který porušoval jeho pravidla inzerce, i část zaměstnanců sociální sítě ale pobouřilo, když nezakročil proti prezidentovu květnovému vyjádření o tvrdém postupu bezpečnostních složek proti demonstrantům. Twitter tehdy slova hlavy státu skryl za speciální banner kvůli porušení zásad proti "glorifikaci násilí".

Podle červnové reportáže deníku The Washington Post to byla jen poslední ukázka "pětileté snahy Facebooku vycházet vstříc" současnému šéfovi Bílého domu. Firma prý už od roku 2015 zapracovává do svých pravidel výjimky pro kandidáta a následně prezidenta Trumpa, čímž "na další roky přetvořila světové informační bojiště".

"Jsem přesvědčen, že mají dohodu," řekl NYT podnikatel Roger McNamee, který byl před lety jedním z prvních investorů Facebooku, ale nyní je jedním z nejvýraznějších kritiků Zuckerbergovy společnosti. Úmluva je podle něj "pravděpodobně spíš nevyřčená než explicitní".

Kromě Zuckerberga tuto teorii odmítají i představitelé Trumpovy administrativy. Šéf Facebooku v novém rozhovoru vysvětloval, že je v kontaktu i s jinými státníky a že se vícekrát osobně setkal i s Trumpovým předchůdcem Barackem Obamou. "To, že jsem se sešel s hlavou státu, by nemělo být překvapivé a nesvědčí to o tom, že bychom měli nějakou dohodu," uvedl.

Minulý týden pak při diskusi se svými podřízenými řekl, že v řadě bodů nesouhlasí s Trumpovými postoji. "Ať už je to imigrační politika, která je podle mě nejen nespravedlivá, ale myslím, že do budoucna zemi výrazně znevýhodňuje... klimatické změny, kde podle mě kroky jako odstoupení od Pařížské dohody představují velký krok vzad pro celý svět," odpověděl jednomu ze zaměstnanců Facebooku.