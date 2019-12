Velká chyba? Americký diplomat překvapivě dává zapravdu Putinovi

V zájmu USA

Zápis a média tvrdí, že Lavrov s Američany jednal o prodloužení smlouvy New START, která vyprší v únoru 2021, uvádí McFaul. Považuje to za dobrou zprávu, která ale stojí v protikladu s trváním Trumpa a jeho ministra zahraničí Mikea Pompea na tom, že do další dohody o strategických jaderných zbraních musí být zapojena i Čína, bez jejíž účasti nemusí být New START prodloužena.

"To by byla velká chyba," deklaruje bývalý diplomat. Pléduje za prodloužení platnosti dokumentu, protože poslouží bezpečnostním zájmům USA.

Souběžně s tím by američtí vyjednavači měli zahájit debatu s Pekingem o nové multilaterální smlouvě, která omezí rozmístění jaderných zbraní, míní McFaul. Dodává, že Američané ovšem musejí přiznat, že Čína je momentálně výrazně pod limitem, který pro jaderné hlavice a jejich nosiče stanovuje New START, a proto nemá cenu, aby byla její součástí.

Jednání s Čínou a prodloužení New START by na sebe měly navazovat, nikoliv být propojeny, doporučuje někdejší velvyslanec. Upřesňuje, že nejdřív musí přijít na řadu New START a teprve poté trojstranné rozhovory o strategické stabilitě.

Prodloužení New START nabízí Trumpovi jednoduché diplomatické vítězství, domnívá se McFaul. Vysvětluje, že smlouva, kterou v dubnu 2010 signovali americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv, omezuje počty rozmístěných strategických jaderných hlavic na 1.550 na každé straně a počet jejich rozmístěných nosičů na 700, zatímco Čína má podle expertů jen 290 takových hlavic.

"Smlouva také zahrnuje nejucelenější inspekční režim ze všech smluv kdy podepsaných mezi Moskvou a Washingtonem," pokračuje ex-diplomat. Za důležité považuje to, že New START nikterak neomezuje protiraketovou obranu, obě strany se drží předepsaných termínů a limity splnily v roce 2018.

Oněch 1.550 hlavic na každé straně stále stačí k likvidaci planety a ačkoliv jsou nižší stropy z dlouhodobého hlediska záhodné, stávající stav americko-ruských vztahů neumožňuje jednat o nové smlouvě, tvrdí bývalý velvyslanec. Prodloužení New START proto považuje za nejlepší možnost.

Prodloužení smlouvy a pokračující strop na počet rozmístěných jaderných zbraní a jejich nosičů ve světě je samo o sobě záhodným cílem, který navíc slouží americkým zájmům, protože Rusko momentálně převyšuje USA v investicích do rozvoje těchto arzenálů, nastiňuje McFaul. Dodává, že New START umožní Spojeným státům ztrátu dohnat, jelikož nikterak neomezuje probíhající modernizační programy.

Nezbývá než souhlasit s Putinem

K zachování míru přispívá i inspekční režim, protože historie je plná důkazů o tom, jak destabilizující může být nejistota ohledně potenciálu nepřítele, upozorňuje zkušený diplomat. Podotýká, že nedostatek přesných znalostí může vést vojenské stratégy k vytváření plánů založených na nejhorším možném scénáři.

Informace získané z ověřovacího režimu jsou neocenitelné pro přesný odhad ruských jaderných schopností a americká bezpečnost z této míry transparentnosti profituje, zdůrazňuje McFaul. Odkazuje na známé heslo někdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana pro jednání s Moskvou "Důvěřuj, ale prověřuj", které by se nyní mohlo změnit na "Nevěř, ale prověřuj", k jehož naplňování by mohlo prodloužení New START přispět.

"Pokud se Spojeným státům nepodaří prodloužit smlouvu New START, budeme muset utratit dodatečné miliardy za rozmístění dalších jaderných zbraní malé strategické hodnoty," varuje vysloužilý velvyslanec. Dodává, že americké tajné služby budou muset mnohem více investovat do získávání informací o programu modernizace ruských jaderných arzenálů, ačkoliv nyní je lze snadno získávat skrze procedury obsažené v New START.

Trump strávil uplynulé tři roky řečmi o nutnosti zlepšit vztahy s Ruskem a prodloužení smlouvy by bylo jeho prvním vítězstvím na této frontě, konstatuje McFaul. V této oblasti by úspěchu aplaudoval, jelikož by z něj profitovali všichni Američané.

"Momentálně téměř nikdy nesouhlasím s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v jakékoliv otázce," připomíná McFaul. Sám napsal knihu na toto téma, která ve vztahu k ruskému režimu volá po konfrontaci a zadržování, za což má zakázáno cestovat do Ruska a ruská vláda jej obviňuje, že během své práce pro Obamovu administrativu porušil zákony země, a šíří o něm konspirační teorie.

Pokud ale Putin tvrdí, že prodloužení New START je dobrá myšlenka, bývalý velvyslanec naprosto souhlasí. Trumpa nabádá, aby k tomuto názoru dospěl také.