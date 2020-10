I odvolací soud odmítl výhrady Trumpa k žádosti o daňová přiznání

Newyorský prokurátor Cyrus Vance požaduje od prezidentovy účetní firmy Trumpovy firemní i osobní daňové záznamy za osm let. Vyšetřování se původně zabývalo čtyři roky starými transakcemi mezi Trumpovým právníkem Michaelem Cohenem a dvěma údajnými Trumpovými milenkami, avšak vyjádření Vanceovy kanceláře naznačují, že tento záběr se postupně rozšířil. Prezidentovi právníci v aktuálním procesu tvrdí, že obsílka požadující daňová přiznání byla politicky motivovaná a je příliš široce formulovaná.

Manhattanský soud dnes tyto argumenty odmítl, na stranu prokuratury se postavili všichni tři členové soudního panelu. Verdikt nicméně stanoví, že vymáhání zmíněné obsílky může být pozdrženo, pokud se neúspěšná strana odvolá k nejvyššímu soudu.

Trumpův právník Jay Sekulow krátce poté podle agentury Reuters oznámil, že přesně takový postup je v plánu. Nejvyšší soud už se jednou tématem Trumpových daní zabýval a v červenci zamítl argument prezidentových právníků, podle něhož hlava státu nemůže být předmětem vyšetřování po dobu, kdy je ve funkci. Trumpův tým následně s novými argumenty zahájil další proces a už tehdy bylo prakticky jasné, že prokurátoři se k požadovaným dokumentům ještě dlouho nedostanou.

Trumpova daňová přiznání se v médiích probírají už od volební kampaně v roce 2016, kdy tehdejší kandidát Republikánské strany porušil americkou tradici a dokumenty nezveřejnil. Ačkoli vyšetřovatelé se k nim zatím nedostali, informace z nich postupně prosakují na veřejnost skrze média.

List The New York Times, který získal Trumpova přiznání za dvacetileté období, na konci září napsal, že současný šéf Bílého domu řadu let nezaplatil žádné federální daně z příjmu, zatímco v letech 2016 a 2017 odvedl vždy jen 750 dolarů. Důvodem údajně nebyly podvody ani efektivní práce s daňovým řádem, nýbrž to, že Trumpovy firmy rok co rok zaznamenávaly ztráty.