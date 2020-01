Impeachment trvá. Padne Trump? Žalobci zvolili tvrdou strategii

Žalobci z řad demokratických kongresmanů se tentokrát soustředili na první část ústavní žaloby (tzv. impeachmentu) a snažili se doložit obvinění, že Trump chtěl v ukrajinské kauze využít zahraniční politiku pro účely domácího politického boje. Podle amerických médií bylo zároveň cílem demokratů předem podkopat očekávané argumenty prezidentových obhájců.

Čtvrteční blok procesu se šéfem Bílého domu znamenal pro senátory další dlouhý pracovní den. Impeachment se projednával od 13:00 místního času (19:00 SEČ) a zasedání skončilo až o přibližně devět a půl hodin později. Žalobci ze sněmovny druhým dnem pokračovali v prezentaci svých úvodních argumentů, kterou budou dokončovat dnes večer.

"Žádný prezident nikdy nevyužil svého postavení, aby nutil cizí zemi k tomu, aby mu pomohla podvádět v našich volbách," prohlásil předseda právního výboru Sněmovny reprezentantů Jerrold Nadler. Přesně toho se ale podle demokratů dopustil Trump, když apeloval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev oznámil mimo jiné zahájení vyšetřování týkajícího se někdejšího viceprezidenta USA Joea Bidena. Tento veterán Demokratické strany má reálnou šanci na to utkat se na podzim s Trumpem o post v Bílém domě.

These two articles charge that President Trump placed his private, political interests above our national security, above our elections, and above our system of checks and balances. pic.twitter.com/sEQN4nAZjj