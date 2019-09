Karambol autobusu s letadlem. Kampaň kanadského premiéra odstartovala kuriózně

Volby do kanadského parlamentu se uskuteční 21. října, čtyřicetidenní kampaň začala ve středu a Justin Trudeau ji zahájil ve městě Victoria nedaleko Vancouveru.

Premiérův speciál, v němž kromě Trudeaua do místa předvolebního mítinku přiletěla i skupina novinářů, přistál na victorijském letišti a reportéři přestoupili do autobusu, který je měl převézt z letištní plochy do terminálu. Řidič autobusu ale špatně odhadl výšku křídla nad zemí a vozidlo svou střechou jeho spodní část poškodilo. Incident skončil bez zranění.

Liberal election plane damaged in Victoria after media bus drives under wing https://t.co/Cl0ZjwX2fG #hw #cdnpoli pic.twitter.com/NJZUYNT3Vy — CBC Politics (@CBCPolitics) September 12, 2019

Poškozený stroj měl Trudeaua brzy odvézt na mítinky do města Kamloops v Britské Kolumbii a do Edmontonu v provincii Alberta. Premiérova kancelář televizi CBC ujistila, že letoun bude před cestou na další etapu volebního turné pečlivě prověřen.