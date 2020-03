Koronavirová pohroma v New Yorku vyvolává otazníky, jiná města tolik netrpí

Zatímco v New Yorku s 8,4 milionu obyvatel je téměř 22.000 nakažených a skoro 300 mrtvých, v Los Angeles, kde žijí čtyři miliony lidí a dalších šest milionů tam pracuje, je 1200 nakažených a 21 mrtvých. První případ tam přitom zachytili pět týdnů před New Yorkem.

Skeptici tvrdí, že jde o důsledek nedostatečného testování, které se má teprve v příštích dnech v Los Angeles zvýšit z 500 na 5000 denně. Rozsah testování může podle odborníků statistiku výrazně ovlivnit. Ale zatímco New York testuje třikrát víc lidí než Los Angeles, zjištěných případů je tam desetkrát více.

New York je pro Kalifornii odstrašující příklad. "Ráda bych lidi ujistila, že se do takové situace nedostaneme. Ale byli bychom blázni, kdybychom se na to nepřipravili," řekla novinářům Barbara Ferrerová, která na losangeleské radnici odpovídá za zdravotnictví.

Proč je tak velký rozdíl v rozsahu nákazy, experti nevědí, uvádí Fox News. V New Yorku i Los Angeles platí obdobná protiepidemiologická opatření. Školy a mnohé obchody jsou zavřené, lidé, kteří mohou, pracují z domova. Roli může sehrávat hustota obyvatel, která je v New Yorku větší, nebo poměr mezi využíváním individuální a veřejné dopravy. V New Yorku lidé žijí v obřích bytových komplexech, daleko více se potkávají. Víc jezdí výtahem. Metro používají osmkrát častěji než obyvatelé Los Angeles.

"Menší sociální kontakt může být důvodem rozdílu mezi New Yorkem a Los Angeles, ale při šíření viru hraje roli tolik faktorů, že si nemůžeme být ničím jisti. Kdybychom lidem zakázali 28 dnů vycházet, virus zastavíme. Ekonomicky ani sociálně by to ale nebylo moc moudré," řekla novinářům Catherine Troisiová, epidemioložka z Texaské univerzity v Houstonu.

Server Politico dnes napsal, že velká města v Kalifornii, zejména San Francisko, se v budoucnu stanou indikátorem vývoje nákazy, protože právě tam začali s omezeními nejdřív. Sanfranciská aglomerace se sedmi miliony lidí je z hlediska epidemiologů vzorovým městem - kolem hustě zalidněného centra jsou čtvrti venkovského typu s individuální výstavbou. Struktura je blízká jak New Yorku, tak i Los Angeles.

V celé Kalifornii, kde žije 40 milionů lidí, registrují přes 2500 nakažených a 53 mrtvých. Jako první stát v USA zřejmě podle expertů dospěje Kalifornie do situace, kdy křivka vývoje nákazy přestane stoupat. Pak budou odborníci sledovat, jaký bude dopad postupného návratu k normálnímu životu. Efekt nynějších opatření se ale prý projeví až po osmi až dvanácti týdnech.