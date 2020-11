Média: Volební systém v USA test ustál, ukázaly se však jeho slabiny

Podle některých komentářů nakonec volební systém Spojených států těžkou zkouškou prošel, nikoli však bez újmy. Příště by prý snaha podkopat demokracii mohla být úspěšná.

"Volby roku 2020 byly výjimečné v tolika ohledech. Pandemie přinutila volební úředníky odvrátit pozornost od obrany před ruskými phishingovými útoky ke shromažďování zásob dezinfekce na ruce a k tištění milionů korespondenčních hlasovacích lístků. Ještě více mimořádné byly vytrvalé útoky na legitimitu systému, především od prezidenta (Donalda) Trumpa a jeho spojenců, a výsledný propad v důvěře veřejnosti," uvádí na svém webu veřejnoprávní rozhlasová společnost NPR.

Článek vyšel poté, co na začátku týdne několik států s relativně těsnými výsledky potvrdilo vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena, Trumpova administrativa začala spolupracovat s týmem nastupující hlavy státu a příslušný úřad uvolnil prostředky určené na podporu procesu předávání moci. Trump sice Bidena stále neuznal jako vítěze, podobně jako špičky Republikánské strany, to však jeho nástupu do čela země nebrání.

Podle analýzy NPR události z posledních dní ukazovaly pochroumaný, ale odolný volební systém. Kromě nebývalých politicky motivovaných tahanic a výhrůžných vzkazů adresovaných volebním činitelům se prý objevily také "povzbudivé signály" o síle infrastruktury a odhodlání mezi zodpovědnými osobami.

Závěry deníku The New York Times (NYT) jsou poněkud pesimističtější. Uvádí, že USA se sice zřejmě vyhnuly "apokalyptickému scénáři" s rozsáhlými nepokoji či drastickou intervencí soudní moci, vývoj ale ukázal, že kolaps systému není nemyslitelný.

"Trumpova snaha podkopat volby zatím na každém kroku selhala, zároveň ale odhalila hluboké trhliny v základech americké demokracie a otevřela cestu k dalšímu narušování a možná i k pohromě. I s naprosto amatérskými pokusy dokázal Trump zmrazit předávání moci na větší část měsíce, přičemž disponoval submisivní shovívavostí republikánů," napsal NYT.

Vícero komentářů z posledních dní zmiňuje, že prezidentovu strategii nakonec pohřbili nejen soudci, kteří odmítli desítky stížností na volební proces, ale také klíčoví úředníci, kteří v rozhodujících momentech upozadili stranickou příslušnost a od Trumpa se odklonili. Mluví se například o republikánském členovi volební komise v Michiganu, který podle Politico při pondělním zasedání čtyřčlenného orgánu hlasoval s dvojicí demokratů a umožnil certifikaci zdejšího výsledku v souboji o Bílý dům.

"Bylo povzbudivé sledovat, kterak státní a lokální činitelé z obou stran a státní a federální soudci odolávají požadavkům Trumpa a jeho spojenců na odmítnutí výsledků. Ale je znepokojivé, že na tohle vůbec došlo," píše se ve středečním komentáři magazínu Politico.

Povolební dění údajně ukázalo, že ochranné prvky v americkém systému jsou nebezpečně slabé, a nastínilo návod pro úspěšnou "krádež voleb". Cesta k takovémuto vyústění by prý mohla vést skrze rozšíření dojmu, že podvodu se dopustila druhá strana, dále přes poslušné státní a místní orgány a také nejvyšší soud USA.

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že první podmínka byla letos do jisté míry splněna. Podle institutu Pew Research Center jen 21 procent dotázaných voličů prezidenta Trumpa řeklo, že listopadové volby byly organizačně dobře zvládnuté. V dřívějším průzkumu pro Politico vyjádřilo 70 procent republikánů názor, že volby nebyly spravedlivé.

"Ironií je, že podle většiny hodnocení patřily ty letošní k nejbezpečnějším a nepřesnějším volbám v amerických dějinách. Nesrovnalosti v součtech hlasů byly nepatrné a z větší části pramenily z obyčejných pochybení," dodává NPR.