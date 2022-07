Na Američany doléhá vysoká inflace, u potravinových bank se tvoří dlouhé fronty

— Autor: ČTK

Na Američany doléhá vysoká inflace a u potravinových bank se po celých Spojených státech opět tvoří dlouhé fronty lidí, kteří mají problém z vlastních prostředků nakrmit rodiny. Napsala to dnes agentura AP, podle níž je to pro mnohé lidi poprvé, co jsou nuceni obracet se kvůli jídlu na charitativní organizace. Pro výdejny potravin je těžké zvýšenou poptávku pokrývat.