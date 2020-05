NASA: Astronauti, kteří poletí k ISS, musí nejprve do karantény

Start lodi je naplánován na 27. květen a půjde o první vzlet astronautů z Kennedyho vesmírného střediska za minulých devět let.

Oba astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley půjdou na týden a půl před startem do karantény.

"This is a little bit more measured... we've worked for a very very long time in this collaboration with @SpaceX to get to the launchpad."



—@Astro_Doug describes the anticipation leading up to #CrewDragon compared to prior spaceflight missions. More: https://t.co/7qDWoY4XMS pic.twitter.com/CbbipBLQQU