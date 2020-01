Nová funkce pro prince Harryho? Kanaďané ho chtějí jako generálního guvernéra

Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnil list National Post.

Podle britských médií vévoda a vévodkyně ze Sussexu chtějí kromě Británie trávit svůj čas právě v Kanadě, kde pobývali mimo jiné během vánočních svátků. Meghan je se synem Archiem v Kanadě i nyní. Harryho americká manželka v minulosti několik let žila v Torontu, když natáčela seriál Kravaťáci.

Harry a jeho žena Meghan ve středečním prohlášení, které podle britských médií zbylé členy královské rodiny zaskočilo, mimo jiné uvedli, že chtějí začít pracovat, aby se stali finančně nezávislými. Podle 61 procent Kanaďanů, které vyzpovídala agentura Dart et Maru/Blue Voice Canada, by se Harryho prací mohlo stát zastupování královny v Kanadě.

Funkci generálního guvernéra v současnosti zastává bývalá astronautka Julie Payettová. Její mandát nemá určenou délku trvání, většinou ale generální guvernéři funkci vykonávají pět let. Payettová je generální guvernérkou od konce roku 2017.

Do roku 1952 zastávali funkci kanadského generálního guvernéra výhradně Britové, a jmenování Harryho je tak teoreticky možné, upozornil list National Post.

Princ Harry a jeho manželka by v Kanadě mohli očekávat méně intenzivní zájem bulvárních médií, než jakému čelí v Británii, ale nemohou předpokládat, že mezinárodní mediální pozornosti uniknou zcela, usoudili odborníci oslovení agenturou Reuters. "Nebudeme jimi tak fascinováni," řekl Chris Waddell, dlouholetý novinář, který vyučuje žurnalistiku v Ottawě. Kanadská média podle něj mají sklon "oddělovat veřejný život od soukromého života veřejných osobností".

Kanadský analytik mediálních trendů Ken Goldstein odhadl, že britský tisk je "mnohem dotěrnější". Pokud by se pár přestěhoval do Kanady, bulvární média by si pravděpodobně najala novináře působící na volné noze v Kanadě, aby pro ně pracovali.

Mnoho pozorovatelů rovněž kritizovalo britský tisk za neskrývaný rasismus vůči Meghan, jejíž matka je černoška. V Kanadě mají média tendenci našlapovat kolem rasových otázek "po špičkách", říká analytička Anita Liová. "Je to lepší než v Británii v tom smyslu, že to není zjevně rasistické. Je to tak jemné, že je to v některých ohledech mnohem zákeřnější," upozornila.

David Heller z newyorského střediska Media Law Resource Center si nemyslí, že by přestěhování do Kanady mohlo situaci páru něj výrazně změnit. "Potíže Harryho a Meghan pramení z toho, že v současnosti žijeme ve světě médií bez hranic. Nemyslím si, že by anglický bulvár ztratil zájem, a to bez ohledu na to, kde se (Harry a Meghan) usadí," vysvětlil.

Waddell nicméně odhadl, že sledovat královský pár tak daleko od Británie by pro britská bulvární média bylo náročnější - a také dražší.