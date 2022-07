Pelosiové radí navštívit Tchaj-wan i navzdory výhrůžkám Číny

Esper tak reagoval tak na výhrůžky Číny, že pokud Pelosiová v srpnu navštíví Tchaj-wan, přijme "rázná a silná" opatření.

O plánované cestě Pelosiové na Tchaj-wan informoval minulý týden list Financial Times. Pelosiová má v srpnu vést delegaci zákonodárců, která navštíví i další asijské státy, například Japonsko, Indonésii, Singapur a Malajsii.

Kongresové delegace USA na Tchaj-wan cestují pravidelně, na což Čína reaguje s nelibostí. Pokud se ale v srpnu Pelosiová na ostrov vydá, bude to poprvé za posledních 25 let, co takto vysoce postavený americký politik Tchaj-wan navštíví. Naposledy to bylo v roce 1997, kdy tam přijel tehdejší šéf dolní komory amerického Kongresu a republikánský politik Newt Gingrich.

Podle Gingriche samotného byla čínská reakce tehdy "klidná", ačkoli ministerstvo zahraničí jeho návštěvu kritizovalo. Pětadvacet let poté je ale Čína silnější a sebevědomější, upozorňuje CNN. Nyní hrozí blíže nespecifikovanou reakcí, za "jejíž vážné důsledky by Spojené státy nesly veškerou odpovědnost," uvedl v pondělí mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien.

Navzdory zprávám o tom, že by Čína před návštěvou mohla uzavřít vzdušný prostor nad Tchaj-wanem, americké úřady pochybují, že by se Peking pokusil cestu Pelosiové sabotovat. Možností ale je, že podnikne provokativní vojenské přelety poblíž vzdušného prostoru ostrova.

Jaké konkrétní kroky ale Čína hodlá podniknout, pokud Pelosiová ostrov navštíví, není jasné a výhrůžky Číny vyvolaly v americkém prostoru někdy i protichůdné reakce.

Návštěvu zpochybnil prezident Joe Biden, když uvedl, že "armáda si nemyslí, že je to momentálně dobrý nápad". V podobném duchu se vyjádřil i jeho bezpečnostní poradce Jake Sullivan, když řekl, že cesta Pelosiové by mohla vést k eskalaci napětí v Tchajwanském průlivu.

Bývalý ministr zahraničí Mike Pompeo na svém twitterovém účtu naopak Pelosiové nabídl, že se k ní na cestě připojí, když napsal: "Nancy, pojedu s tebou. V Číně mě zakázali, ale ne v Tchaj-wanu, který miluje svobodu. Uvidíme se tam!"

Nejmenovaní vysoce postavení představitelé tchajwanského obranných složek řekli Financial Times, že Tchaj-wan na jedné straně riskuje, že Čína ho "potrestá" za americkou návštěvu a na straně druhé, že Washington návštěvu zruší a dovolí tak Číně diktovat americko-tchajwanské vztahy.

"Víme, že prezident Biden má na konec měsíce naplánovaný telefonát se (čínským prezidentem) Si Ťin-pchingem a možná chtějí být opatrní, aby ten hovor nic nenarušilo," řekl FT jeden z dotazovaných členů tchajwanské vlády. "Víme, že Bidenova administrativa chce zlepšit obchodní vztahy," dodal.

"Podle mě je důležité, aby američtí představitelé do regionu cestovali a viděli na místě, jaká je tam situace, mluvili s tamními lídry, našimi přáteli. Pomáhá jim to lépe tvořit politiku tady doma," dodal exministr obrany Esper, který návštěvu Pelosiové na americké scéně hájí.

Washington s Tchaj-pejí oficiální vztahy přerušil v roce 1979 a uznává politiku jedné Číny. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy čilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbraně. Tvrdí, že tak činí proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.

Návštěva Pelosiové nepřichází pro Čínu v nejlepším čase, píše CNN. Čínská lidová armáda slaví 1. srpna 95. výročí svého založení a prezident Si se chystá prolomit zvyky tím, že se bude ucházet o třetí volební období v čele země během komunistického stranického sjezdu letos na podzim.

"Čína se potýká se zpomalující ekonomikou, krizí bydlení, nezaměstnaností i dozvuky (pandemie) covidu-19," uvedl Drew Thompson, výzkumník na Národní singapurské univerzitě. "Proto si myslím, že cokoliv, co v reakci na návštěvu udělají, bude promyšlené a propočítané," dodal Thompson.

Čína letos uvedla, že v případě, že se Tchaj-wan pokusí vyhlásit nezávislost, nebude váhat použít vojenskou sílu k zastavení takových pokusů. Čínská diplomacie také prohlásila, že žádná část Tchajwanského průlivu nemůže být považována za mezinárodní vody, jak je klasifikuje například OSN.

"Čína má (v průlivu) suverenitu, suverénní práva a jurisdikci," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Čína letos také již několikrát narušila vzdušný prostor ostrova, naposledy třemi desítkami letadel 30. května, čímž nutí tchajwanské letectvo pravidelně vzlétat k jejich odstrašení.

Čínská letadla nikdy nenarušila teritoriální vzdušný prostor ostrova, který začíná 12 námořních mil (asi 22 kilometrů) od jeho břehů.