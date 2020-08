Policisté ve Wisconsinu palbou do zad zranili černocha, záhy vypukly protesty

Evers postřeleného identifikoval jako Jacoba Blakea. Incident se stal v neděli kolem 17:00 místního času (24:00 SELČ) a Blake byl v těžkém stavu převezen do nemocnice v Milwaukee. Podle strohého prohlášení policie v Kenoshe muži zákona zasahovali v případu "domácího sporu".

V neděli lidé v Kenoshe zapálili na několika ulicích ohně, které poškodily zaparkovaná auta. Davu čelili policisté ze zásahové jednotky a do blízkosti městských úřadů byly rozmístěny vozy speciálních jednotek. Do sedmi hodin ráno má platit nákaz vycházení. Podle AP policisté na několika místech lidi rozháněli slzným plynem.

A protest is happening now after a domestic incident turned into an officer-involved shooting in #Kenosha at 40th St. & 28th Ave.



Police confirm one person is in serious condition.



People on scene say the apparent victim is a man, and father. @CBS58 pic.twitter.com/jsg2ANSD28