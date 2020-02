Během příštích víc než čtyř měsíců se v každém ze států USA uskuteční primární volby nebo stranická shromáždění, která delegují své zástupce na červencový nominační sjezd v Milwaukee.

V Iowě registrovaní voliči demokratů rozhodují o kandidátech na zhruba 1600 stranických shromážděních, poprvé v historii tohoto státu mohou tyto volební akce organizovat i lidé pobývající v zahraničí nebo v jiném státě USA.

O nominaci se uchází jedenáct demokratických politiků, k favoritům, patří vermontský senátor Bernie Sanders, bývalý viceprezident Joe Biden, senátorka ze státu Massachusetts Elizabeth Warrenová a bývalý starosta malého města South Bend v Indianě Pete Buttigieg.

Thank you, Iowa. The work we’ve done, the movement we’ve built, will begin to turn the page and change the trajectory of our country.



I believe you will make me the next President of the United States, and I will do everything I can to make you proud. pic.twitter.com/pmPtK2FG7a