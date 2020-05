REKORD: Brazílie zaznamenala více než 33.000 nových nákaz koronavirem

V počtu úmrtí lidí s nemocí covid-19 předstihla Brazílie Francii a posunula se na čtvrté místo v pořadí nejhůře postižených zemí. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Podle brazilského ministerstva zdravotnictví za poslední den zemřelo v Brazílii s koronavirem dalších 956 pacientů a počet obětí se tak zvýšil na 28.834. Nakažených je v zemi 498.440.

Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie a Itálie.

Podle bilance agentury Reuters Latinská Amerika dosáhla v sobotu 50.000 úmrtí s koronavirem, zatímco počet případů infekce se v latinskoamerických zemích blíží milionu.

Druhou nejhůře poznamenanou zemí v Latinské Americe je Peru, které v sobotu překonalo hranici 155.000 nakažených. Za posledních 24 hodin tam počet infekcí vzrostl o 7386, což je zatím nejvyšší denní číslo.

"Otestovali jsme milion lidí (od prvního případu ze 6. března), z nichž 155.671 bylo pozitivních," oznámil peruánský prezident Martin Vizcarra v 76. den karantény, jejímž cílem je zastavit epidemii.

Úmrtí s koronavirem má 33milionové Peru 4371, o 141 více než předchozí den, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.