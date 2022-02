Rusko podle USA šíří v médiích nepravdivé zprávy, které může využít jako záminku k útoku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruští činitelé prosazují do médií nepravdivé zprávy, které by Moskva mohla chtít využít jako záminku pro výpad vůči Ukrajině, řekl dnes mluvčí americké diplomacie Ned Price. USA jsou podle něj rovněž stále ochotny vést s Ruskem diplomatická jednání, vzájemné vztahy by se ale po případné invazi výrazně proměnily.