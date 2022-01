Satelity zachytily výbuch podmořské sopky u Tongy. Ze záběrů se tají dech

Podmořská sopka Hunga Tonga - Hunga Ha’apai, která leží asi 65 kilometrů od metropole souostroví, vybuchla v pátek místního času (dnes brzy ráno SEČ), uvedl australský meteorologický úřad. Satelitní snímky ukázaly, jak se nad mořskou hladinou zvedl obrovský, až pět kilometrů široký oblak popela, páry a sopečných plynů do výšky zhruba 20 kilometrů.

Erupce způsobila cunami vysokou 1,2 metru, k pobřeží u hlavního města Nuku'alofa dorazily vlny o výšce přes 80 centimetrů, uvedla agentura Reuters. Moře zaplavilo pobřežní oblasti na hlavním tonžském ostrově Tongatapu, jak ukázaly záběry zveřejněné na sociálních sítích.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn