Jak koronavirus dopadá na ekonomiku? Analytik rozebral pochmurná čísla

Oživení pandemie

"To vše je ještě depresivnější, vezmeme-li v úvahu, že tato čísla přišla spolu s nedávným oživením pandemie, které může zadusit naše počínající pokaranténní ekonomické zotavení," píše Lachman. Čísla však podle něj souhlasí s očekáváním analytiků a ukazují, že v druhém letošním čtvrtletí si výkon americké ekonomiky pohoršil o 9,5 %, přičemž v meziročním srovnání dokonce o 33 %.

Příliš uspokojivé nejsou ani týdenní aktualizace počtu nezaměstnaných, který se ve Spojených státech zvýšil o 1,4 milionu, poukazuje ekonom. Dodává, že v zemi se tak nachází na 30 milionů lidí, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti ve výši 600 dolarů týdně, avšak platnost tohoto programu v těchto dnech vyprší.

Oživení pandemie spolu s náznaky, že ekonomika dále stagnuje, zvyšuje pravděpodobnost, že v roce 2020 americká ekonomika klesne nejméně o 8 %, odkazuje expert na aktuální predikci Mezinárodního měnového fondu. Vyzdvihuje, že takový propad by byl dvojnásobný oproti tomu, který Spojené státy zažily během velké recese v letech 2008 a 2009.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa doufala, že po uvolnění karantény zažijí Spojené státy velmi rychlé ekonomické oživení ve tvaru V, uvádí analytik. Soudí, že tato naděje ale není podpořena jakoukoliv ucelenou koronavirovou strategií, která by ekonomice umožnila rychlý návrat k normálu.

"Při absence ucelené národní strategie cílených karantén, testování a trasování dochází k oživování pandemie," pokračuje Lachman. Konstatuje, že Spojené státy se stále nacházejí v první vlně, ale denní přírůstek nakažených se zvýšil z předchozího dubnového maxima okolo 35 tisíc na současných 70 tisíc, v důsledku čehož je v zemi, jejíž populace tvoří jen 4 % celosvětového počtu obyvatel, evidováno hned 25 % všech případů nemoci covid-19 a úmrtí na ni.

Politické spory stranou

Trumpovi zdravotničtí experti se mezitím připravují na druhou vlnu pandemie, která by měla přijít na podzim, upozorňuje Lachman. Domnívá se, že současné oživení pandemie doplněné o pochmurné varování před druhou vlnou, která čeká na svou příležitost, mělo podstatný vliv na ekonomický propad ve druhém letošním čtvrtletí.

Předseda americké centrální banky FED Jerome Powell poznamenal, že data o spotřební poptávce a neuspokojivý vývoj nezaměstnanosti naznačují, že ekonomika se možná stabilizovala na nepřijatelně vysoké míře nezaměstnanosti, připomíná odborník. Soudí, že nejde pouze o to, že velké státy a města na jihu USA alespoň částečně ustupují od rozvolňování karantény, ani o to, že školy a univerzity neustále odsouvají datum svého znovuotevření, což lidem komplikuje návrat do práce.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Spíše jde také o to, že jedinci upravují své chování způsobem, který obnovuje tlak přesně na ty sektory ekonomiky, které pandemie zasáhla nejtvrději," nastiňuje analytik. Dodává, že při zuřící pandemii se lidé opět stále více zdráhají cestovat, chodit do restaurací a nakupovat v kamenných prodejnách.

Potácející se ekonomika nyní zvyšuje možnost, že americké hospodářství bude brzy čelit velké vlně bankrotů, a pokud se tak stane, vysoká nezaměstnanost vytvoří neudržitelný tlak na finance domácností a dodatečně na firmy podnikající v cestovním ruchu, pohostinství, maloobchodu a zábavním průmyslu, bojí se Lachman. Doplňuje, že to vše za situace, kdy je americký sektor těžby břidlicové ropy decimován nízkými cenami "černého zlata" a realitní sektor trápí prázdné kancelářské prostory a vyklizená nákupní centra, jelikož lidé stále více preferují práci z domova a nakupování přes internet.

Vše výše uvedené nám ukazuje, že Spojené státy potřebují ucelenější strategii pro boj s pandemií na federální úrovni, než mají nyní, deklaruje ekonom. Domnívá se, že pokud se má zabránit ještě horší recesi, politici napříč spektrem musejí odložit své odlišné pohledy a rychle schválit další fiskální stimulační balíček.