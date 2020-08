Tempo šíření koronaviru v USA v posledních týdnech výrazně zpomalilo

Šéf Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield však varoval, že pozitivní trend klesajícího počtu nakažených zatím nepocítili lidé ve více než 20 státech, zejména na Středozápadě.

Ve Spojených státech se od začátku epidemie virem SARS-CoV-2 nakazilo skoro 5,6 milionu lidí, na 174.000 z nich zemřelo.

Novým případů však v srpnových týdnech přibývá pomaleji - tento týden průměrná denní bilance nově infikovaných klesla ve srovnání s předchozím týdnem téměř o pětinu. Ve čtvrtek úřady informovaly o 1042 úmrtích. Podle NYT je to ve srovnání s jarními měsíci, kdy umíraly denně i více než dvě tisícovky pacientů, citelný pokles, ale oproti červenci průměrný počet obětí naopak narostl zhruba na dvojnásobek.

"Doufejme, že tento a příští týden začne počet úmrtí po celé zemi klesat," řekl Redfield odbornému magazínu Journal of the American Medical Association. Upozornil přitom i na to, že v 21 amerických státech zatím počty případů nákazy nezačaly výrazněji klesat. Týká se to zejména amerického Středozápadu a států jako jsou Nebraska, Oklahoma, Iowa či Illinois.