Trump na twitteru trhnul rekord. Novinářům tím leze na nervy

"Jak můžete čelit impeachmentu, když jste neudělali nic špatného," napsal Trump. "Podle ničemných demokratů ve vedení sněmovny by byli pohnáni k ústavní žalobě všichni naši prezidenti," postěžoval si prezident v dalším tweetu.

Prezident povýšil twitter na svůj hlavní komunikační prostředek. Novináři akreditovaní v Bílém domě si stěžují, že Trump prakticky zrušil pravidelné briefingy, běžné za minulých prezidentů. Podle analytiků dává Trump přednost přímé komunikaci s národem a jeho stručná a často nevybíravě útočná sdělení nakonec využívají i média. Prezidentský twitterový účet nyní sleduje 67,5 milionu uživatelů.

Dnešní dávka nebyla určena jen impeachmentu, Trump si "podal" i švédskou aktivistku za ochranu klimatu Gretu Thunbergovou, propagoval svůj golfový klub na Floridě, komentoval rodící se obchodní dohodu s Čínou nebo gratuloval šéfovi britských konzervativců Borisi Johnsonovi k volebnímu vítězství.

Trumpovy aktivity si povšiml i Joe Biden, bývalý americký viceprezident a nejžhavější kandidát na demokratickou nominaci do boje o Bílý dům. "Dej si už pokoj, člověče," napsal Biden na twitteru. "Ospalý Joe dobře ví, co to je dát si pokoj," odpověděl Trump.