Trump úřaduje i po volbách, dál uvolňuje regulace

Podle listu The New York Times (NYT) zavádí i opatření, které by umožnilo federální popravy provádět vícero metodami včetně nasazení popravčí čety. Investigativní skupina ProPublica píše o desítkách iniciativ, z nichž některé údajně oslabí ochranu práv zaměstnanců a životního prostředí.

Ve Spojených státech se tento týden po prvotních průtazích rozběhl proces předání moci nově vznikající administrativě, Trump ovšem ani skoro 20 dní poté, co byl Biden označen za vítěze voleb, neuznal svou porážku. Zároveň v posledních třech týdnech dohlíží na personální změny ve vládě a další kroky: odvolal ministra obrany Marka Espera, oznámil plán stáhnout 2500 amerických vojáků z Iráku a Afghánistánu a minulý týden prezentoval médiím nařízení týkající se cen léčiv.

Podle ProPublica i v minulosti americké vlády v povolebním přechodném období přijímaly tzv. půlnoční regulace a zatím není jasné, co všechno se té současné podaří na poslední chvíli prosadit. "Tyto poslední týdny nicméně upevňují konzervativní politické cíle, které zkomplikují Bidenově administrativě prosazování vlastní agendy," uvádí web s odvoláním na experty monitorující předpisy federálních orgánů.

Stejně situaci už minulý týden hodnotil list NYT, podle kterého Trump a přední představitelé jeho vlády "dělají všechno pro to, aby změna kurzu byla složitější". "Obsazují volná místa ve vědeckých komisích, snaží se dokončit pravidla oslabující environmentální standardy, navrhují soudce a tlačí na jejich rychlé potvrzení v Senátu a snaží se odstranit regulace ve zdravotnictví, které byly roky v platnosti," shrnuje článek.

Na nových opatřeních se údajně pracuje na řadě ministerstev a v různých vládních agenturách. Podle ProPublica by chystané změny pocítila pestrá paleta firem a demografických skupin včetně rodičů pobírajících sociální dávky, ekonomických migrantů či transgenderových osob v ubytovnách pro bezdomovce.

Americká vláda například po volbách obnovila snahu umožnit zrychlení továrních linek, na kterých se zpracovává drůbež. Stejná iniciativa ministerstva zemědělství dříve ztroskotala v důsledku obav, že by vyústila ve vyšší počty pracovních úrazů a zkomplikovala boj proti salmonele a dalším bakteriím. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zase dokončuje práce na balíčku opatření, která by zmrazila limit produkce sazí či zvýšila nároky spojené s vydáváním restrikcí na emise, uvádí ProPublica.

Výnos ministerstva spravedlnosti ohledně forem trestu smrti už je hotový a v pátek by se měl objevit v příslušném registru. Nové pravidlo umožňuje vězně, kteří čekají na výkon trestu ve vazbě federální vlády, usmrtit prostřednictvím popravčí čety i elektrického křesla, přičemž v posledních desetiletích se při federálních popravách používala výhradně smrtící injekce.

NYT uvádí, že praktické důsledky vyhlášky nejsou příliš jasné, protože ministerstvo spravedlnosti nenaznačilo, že by se chystalo zabíjet trestance dosud nepovolenými způsoby. Minulý týden oznámilo, že plánuje v brzké době vykonat další tři popravy.