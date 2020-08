Trump: USA by mohly mít vakcínu ještě před listopadovými volbami

"Dříve než na konci roku, mohlo by to být mnohem dříve," odpověděl Trump na dotaz moderátora Geralda Rivery, kdy by mohla být vakcína hotová. "Dříve než 3. listopadu?" dotázal se Rivera. Na toto datum jsou v USA plánovány prezidentské volby. "Myslím, že v některých případech )ano, možná dříve, ale přesně okolo toho termínu," odpověděl prezident.

"Již velmi brzo budeme mít vakcíny, již velmi brzo budeme mít léky," pokračoval Trump v rozhlasovém rozhovoru. Prezident dlouhodobě prosazuje co nejrychlejší otevření americké ekonomiky a požaduje rovněž návrat žáků do škol po letních prázdninách. Na dobrém stavu amerického hospodářství, které v posledních měsících utrpělo bezprecedentní propad, totiž Trump do velké míry staví svou kampaň za znovuzvolení.

Šíření nákazy se přitom v USA v posledních týdnech po nedávném zpomalení znovu zrychluje a země je nadále z hlediska absolutních čísel zdaleka nejhůře zasaženou na celém světě. Od začátku pandemie registruje již 4,8 milionu potvrzených nálezů na SARS-CoV-2 a přes 158.000 zemřelých s covidem-19. Počet mrtvých se přitom nyní zvyšuje v průměru o více než 1000 za den.

Uznávaný epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci ve středu Reuters řekl, že při příznivém vývoji by až ke konci letošního roku mohlo být jasné, zda některá z testovaných vakcín vykazuje kýžené účinky a nepředstavuje zdravotní riziko.

Trump v rozhovoru rovněž nepotvrdil ani nevyvrátil možnost, že Čína ukradla vakcínu Spojeným státům. Podle amerických bezpečnostních činitelů totiž hackeři napojení na čínskou vládu nedávno zaútočili na servery biotechnologické firmy Moderna, která vyvíjí jednu z nejslibnějších látek, a snažili se z nich ukrást data. "Nemůžu to říci jistě, ale je to možné," prohlásil prezident.