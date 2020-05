"Zatím jsem se definitivně nerozhodl. Všechny peníze jsou zmražené," napsal šéf Bílého domu na sociální síti. Příspěvek USA by se podle něj ale mohl dostat na úroveň Číny, která je "mnohem nižší".

Svým vzkazem reagoval americký prezident na tweet novináře stanice Fox News, podle kterého se Bílý dům chystá "částečně obnovit financování WHO".

Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa