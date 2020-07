Trumpův bývalý právník Cohen je opět ve vězení. Odplata za knihu, stěžuje si

Cohen byl v květnu propuštěn do domácího vězení kvůli obavám, že by mohl přijít do styku s lidmi nakaženými koronavirem. Tento měsíc ale musel opět nastoupit do věznice, píše Reuters.

Cohen si z tříletého trestu zatím odseděl něco přes rok. Trest dostal, když se přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. Jedním z provinění bylo zaplacení úplatku za mlčení dvěma ženám, s nimiž měl údajně ženatý Trump sexuální poměr. Prezident však tato obvinění popírá. Cohen byl rovněž odsouzen za daňové úniky, bankovní podvody a lhaní Kongresu o plánech postavit v Moskvě budovu Trump Tower.

Cohenovi právníci teď u federálního soudu na Manhattanu podali stížnost, v níž uvádějí, že byla porušena práva jejich klienta plynoucí z prvního dodatku ústavy. "Zadržují ho v odvetě za jeho svobodu slova, včetně toho, že napsal rukopis, který je kritický k prezidentovi, a za to, že nedávno veřejně oznámil záměr jej publikovat krátce před nadcházejícími volbami," uvedli právníci.

Kniha, kterou Cohen začal psát po svém odsouzení, podle advokátů popisuje jeho zážitky s Trumpem a věnuje se otázkám, které vyvolávají "intenzivní zájem veřejnosti" vzhledem k tomu, že se prezidentské volby uskuteční už letos.

Když byl Cohen mimo vězení, napsal na twitteru, že knihu chce vydat před listopadovými volbami. Prezidentův třiapadesátiletý bývalý právník opět nastoupil do vězení 9. července. Podle jeho advokáta nařízení přišlo poté, co odmítl přijmout mlčení výměnou za domácí vězení.

Americká unie občanských práv (ACLU) a právní firma Perry Guha LLP se připojily k výzvě žádající Cohenovo propuštění z věznice.