Celkem dostala společnost v uvedeném období hlášení o 5981 sexuálních napadeních, která se údajně stala během některých z 2,3 miliardy uskutečněných jízd. Z toho vyplývá, že 99,9 procenta jízd nepoznamenaly bezpečnostní problémy, zdůraznila firma, která podniká i v České republice.

