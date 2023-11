Kalousek se stydí za poměry v Česku. Může za to zkušenost z ruzyňského letiště

Kalousek svůj příspěvek uvedl slovy, že měl na letišti neuvěřitelnou zkušenost, se kterou se nemůže smířit. Podle vyjádření si chtěl vzít taxi a zaznamenal řadu hezkých aut společnosti Uber. "Jenže jsem se dozvěděl, že aby mi byla služba poskytnuta, musím si jí objednat přes aplikaci, nebo se zaregistrovat v terminálu v letištní hale," nechápal.

Bývalý politik konstatoval, že se nechce nikde registrovat. "Chci taxíka, kterému zaplatím buď kartou, nebo v hotovosti a dostanu účet," prohlásil s tím, že tu samou záležitost nechápali ani šokovaní cizinci. "Takže jsem se nejenom nesvezl, ale ještě jsem se styděl za poměry ve vlastní zemi," napsal.

Exministr vyzval akcionáře letiště i zástupce Prahy k nápravě. "Tohle je totiž strašná ostuda. Letiště je branou do země, která musí být přátelská. Když sem někdo přiletí poprvé v životě a tohle bude jeho první zkušenost, bude si možná přát, aby to byla i zkušenost poslední. Procházel jsem různými letišťmi do mnoha zemí na světě, ale tohle jsem nezažil nikde," dodal.

Uber provozuje taxislužbu na Letišti Václava Havla od letošního jara. Firma zvítězila v koncesním řízení, do kterého se přihlásili dva uchazeči, přičemž garantovala pevně stanovenou cenu jízdy předem či zajištění dopravní obslužnosti v režimu 24 hodin denně.