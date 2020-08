USA opět mají přes 1000 úmrtí spojených s covidem-19, školy jsou v těžké situaci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Spojených státech stále nezpomaluje růst bilance obětí koronaviru poté, co místní úřady ve čtvrtek opět ohlásily přes 1000 nových úmrtí. Podle deníku The New York Times (NYT) poslední denní součet činil 1219 mrtvých, zatímco průměr za poslední týden stoupl na 1077. Kvůli nepříliš příznivému vývoji stojí před těžkými rozhodnutími školy po celých USA.