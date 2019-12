USA zakročí, pokud KLDR znovu začne s testy balistických střel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy jsou připraveny zakročit, pokud by se Severní Korea rozhodla pokračovat v testech mezikontinentálních balistických střel. Podle americké televize CNN to v neděli řekl bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Robert O'Brien. Neupřesnil však, jaké konkrétní kroky by USA podnikly.