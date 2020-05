V New Yorku se koronavirová situace dál zlepšuje, přes řeku v New Jersey je to horší

Naopak v sousedním státě New Jersey se počet infikovaných i obětí oproti předchozímu dni zvýšil, v případě mrtvých je to podle agentury Reuters největší nárůst od konce dubna.

V New Yorku, kde žije asi 19 milionů lidí, v pondělí zemřelo 230 lidí s covidem-19, což je o čtyři více než za neděli. Bilance obětí v tomto státě nyní činí 19.645, to je více než třetina všech mrtvých s covidem-19 v USA. Cuomo dále řekl, že v nemocnicích zůstává asi 9600 lidí, tedy o zhruba 50 méně než o den dříve. Zhruba o padesát na 659 klesl oproti předchozímu dni i počet pacientů, jejichž stav si vyžádal intubaci.

V New Jersey s devíti miliony obyvatel, který je po New Yorku nejhůře postiženým státem USA, za posledních 24 hodin přibylo 2484 nakažených. To odpovídá i stavu v New Yorku, kde se situace v posledních dnech výrazně zlepšuje. Guvernér New Jersey Phil Murphy dnes oznámil, že v posledních dnech zemřelo 334 lidí s covidem-19, aktuální počet mrtvých tak činí 8244. Murphy zmínil souhrn mrtvých za poslední dny a řekl, že kvůli technickým potížím nebyly údaje oznámené v pondělí přesné.

Cuomo na dnešní tiskové konferenci opět varoval před unáhleným návratem k běžnému hospodářskému životu. Uvedl, že je při přípravě plánů nutné zcela vážně diskutovat o počtu obětí, které si spuštění ekonomiky vyžádá.

"Čím více lidí se dostane do společného kontaktu, o to větší bude počet infikovaných virem. A čím více lidí se infikuje, tím více jich zemře," řekl Cuomo. "Pokud rychle otevřeme, bude to něco stát," dodal o lidských obětech.