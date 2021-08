V USA má aspoň jednu dávku 70 procent dospělých. Nakažení litují, že se nenaočkovali

Průměrné počty očkování vykázaných za sedm dní v uplynulých měsících spadly z více než tří milionů skoro na 500.000 a tento pokles se zastavil až ve druhé polovině července. I proto USA ke 4. červenci, tedy ke svátku Dne nezávislosti, nedosáhly 70procentní proočkovanosti dospělé populace, což byl cíl Bidenovy administrativy.

Odborníci ovšem podle serveru televize CNBC upozorňují, že by lidé neměli tento milník považovat za konec očkovací kampaně, ale v souvislosti s šířením nakažlivější mutace delta spíše za jakýsi odrazový můstek pro její pokračování. "Pro dosažení nějaké podoby kolektivní imunity potřebujeme mít naočkovaných nejméně 80 procent populace," řekl Paul Offit z poradního výboru pro vakcíny při Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Při započítání lidí mladších 18 let je podíl alespoň částečně naočkovaných obyvatel USA hluboko pod 80 procenty, přičemž plně naočkovaná není ani polovina americké populace. V některých oblastech se pak míra proočkovanosti pohybuje jen okolo 40 procent, přičemž aktuální vývoj ukazuje, že taková úroveň při rozšíření varianty delta nestačí na odvrácení silného náporu na zdravotnictví. CDC na situaci reaguje i tím, že nově na většině amerického území doporučuje ve vnitřních prostorách nosit roušky i plně naočkovaným lidem.

Nový rozmach epidemie provází také vzestup tempa očkování. Statistiky deníku The New York Times (NYT) ukazují, že zdravotníci v průměru za poslední týden aplikovali 673.000 dávek vakcín denně, což je sice ve srovnání s dubnovým maximem asi pětinový výkon, také to ale znamená zlepšení o více než 150.000 dávek denně za poslední dva týdny.

Vakcinace zrychluje zejména v podprůměrně proočkovaných státech na jihu USA, kde je nyní výskyt potvrzených případů koronavirové infekce nejsilnější. Bílý dům v pondělí oznámil, že v Alabamě a Arkansasu se za poslední tři týdny denní počty očkovaných zvýšily asi na trojnásobek, Mississippi údajně hlásilo růst o 250 procent a Louisiana dokonce o 302 procent.

Právě Louisiana registrovala v posledních dnech nejhorší epidemickou situaci ze všech amerických států s 99 nákazami na 100.000 obyvatel za uplynulých sedm dní. Stát s necelými pěti miliony obyvatel nikdy nezachycoval více infekcí než v posledních dnech a o víkendu hlásil skoro 1800 pacientů hospitalizovaných s covidem-19, zatímco počty úmrtí stouply na nejvyšší úroveň od března. Místní guvernér John Bel Edwards kvůli tomu obnovil povinnost nosit roušky v budovách.

O mnoho lépe na tom nejsou v Alabamě, Arkansasu a Mississippi, ještě více hospitalizací na počet obyvatel než Louisiana dokonce evidují Nevada a Florida. Ve všech těchto státech je podíl plně naočkovaných obyvatel nižší oproti celoamerickému průměru. Naopak nejnižší vytíženost nemocnic v souvislosti s covidem-19 hlásí Vermont, New Hampshire, Massachusetts a Rhode Island, tedy státy s vysoce nadprůměrnou proočkovaností.

Ve snaze přivést další lidi do očkovacích center úřady v řadě amerických států přichází s různými pobídkami, nebo naopak zavádí povinnou vakcinaci pro zástupce určitých profesí. Mezitím se množí zprávy o lidech, kteří s očkováním otáleli a později s covidem-19 skončili v nemocnici, nebo dokonce nákazu koronavirem nepřežili. "Kdybych měla ty informace, které mám teď, nechali bychom se naočkovat," citoval NYT červencový facebookový příspěvek ženy, jejíž manžel a otec čtyř dětí v tu chvíli bojoval o život na jednotce intenzivní péče.