Zákeřná plicní nemoc kosí Američany. Desítky mrtvých, přes 2000 nemocných

Příčina závažných poškození plic stále není objasněna, CDC ale jako problematickou látku identifikovala acetát vitaminu E. To je syntetická forma vitaminu E, který patří k nejdůležitějším antioxidantům v těle. Acetát vitaminu E, známý také jako alfa-tokoferyl acetát, se běžně používá v prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření nebo péči o pokožku.

"Je to poprvé, co jsme zjistili podezřelou chemickou látku v biologických vzorcích pacientů s tímto poškozením plic," napsala CDC na svém webu. Vysvětlila, že acetát vitaminu E byl nalezen ve vzorcích tekutiny odebrané z plic pacientů, kteří měli problémy po kouření elektronických cigaret. Zmíněná látka se do kuřáckých směsí přidává jako aditivum, především kvůli zahuštění produktů obsahujících kanabinoid THC.

If you use e-cigarette, or vaping, products, get medical care right away if you have symptoms like those reported in this outbreak, such as cough, shortness of breath, chest pain, nausea, vomiting, stomach pain, diarrhea, fever, chills, or weight loss. https://t.co/C2yOBR2GmX