Zoufalost z nedostatku práce: Přistěhovalci převážejí těla zemřelých.

Néstor Vargas a Luis José Cerpa přišli do Peru, aby se vyhnuli zhroucení ekonomiky ve Venezuele. Od roku 2016 přišlo do Peru téměř 900 tisíc lidí, kteří pracovali za minimální mzdu, aby mohli finančně pomáhat svým rodinám nebo aby je mohli dostat ze země.

„Nemohli jsme pracovat tři měsíce a musíme jíst, platit nájem a posílat peníze domů do Venezuely. Tato práce je opravdu obtížná, ale máme tu takové přísloví, že nutnost ospravedlňuje téměř cokoliv,“ řekl Vargas pro CNN.

Vargas i Cerpa si v současné době vydělávají dvakrát tolik, než byla jejich původní měsíční mzda. Prací až 19 hodin denně sedm dní v týdnu si vydělají 500 amerických dolarů. Většina zemřelých, které Vargas a Cerpa převážejí pochází z chudých čtvrtí, protože si tamní lidé nemohou dovolit pohřební služby, které by všechno zajistily. Když rodina pro Raula Oliverase zavolala sanitku, protože trpěl příznaky covid-19, nikdo nedorazil. Rodina musela přihlížet, jak umírá a poté byli přivoláni Vargas a Cerpa, aby mohli tělo odvézt do krematoria.

Do večera přivezli do krematoria více než 12 zemřelých, poté dostali výzvu z nemocnice Villa Maria del Triunfo. Tamní personál zavolal oba muže, aby odvezli 13 těl, protože v márnici již není místo. V krematoriu El Angel Cemetery většina zaměstnanců pochází také z Venezuely. „Peruánci to nedělají, protože je to těžké,“ řekl Orlando Arteaga, který musí obsluhovat pece, které pracují nepřetržitě a kartonové rakve se neustále kupí.

„Nejsou to ani všechna těla, jsou někde jinde, protože my nemáme už prostor a venku zůstat nemohou,“ řekl Arteaga a dodává, že by tuto zkušenost nepřál ani největšímu nepříteli. Pracuje sedm dní v týdnu, aby pomohl svým třem dětem ve Venezuele a dvouleté dceři v Limě. „Někdo to dělat musí a my potřebujeme práci,“ dodal Arteaga.